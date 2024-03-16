الذهب الأسود يتوج “صعوده” بارتفاع أسبوعي

توج النفط صعوده عالمياً بمكاسب وصلت إلى نحو 3% هذا الأسبوع، بعدما تجاوز في آخر جلساته 85 دولاراً للبرميل، في ظل زيادة الطلب من مصافي التكرير الأمريكية التي تستكمل أعمال صيانة بالفترة الحالية.
وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 85.33 دولار للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتاً أو 0.21 % لكنه حافظ على ارتفاعه بعد وصوله إلى 81.09 دولار.
وتراوحت الأسعار خلال الشهر الماضي بين 80 و84 دولاراً للبرميل، مع توقعات باستمرار عملية الانتعاش بعد رفع وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بشأن الطلب على النفط في 2024 للمرة الرابعة منذ نوفمبر الماضي. وفق “أخبار 24”.
وانخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي في الوقت الذي تكثف فيه مصافي التكرير عمليات المعالجة بينما تراجعت مخزونات البنزين مع ارتفاع الطلب، فيما سيؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تراجع تكاليف الاقتراض الاستهلاكي.