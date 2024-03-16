“النجعي”: قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي

قال لاعب النصر سامي النجعي إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الأهلي وحصد 3 نقاط ثمينة، مشيرًا إلى أن دخوله التشكيلة الأساسية في آخر لحظة قبل بداية المباراة لم يفاجئه.
وأضاف النجعي الذي تسبب في ركلة الجزاء التي حسم بها النصر نقاط المباراة أنه لاعب محترف وطالما أنه ضمن قائمة المباراة فإنه يضع كل تركيزه من أجل المشاركة في أي وقت، مشيدًا بالمستوى الكبير الذي قدمه زملاؤه خلال المباراة.
ولفت إلى أن المركز المفضل له هو رقم 10 لكنه تحت أمر النصر في أي مكان ويسعى دائمًا لتقديم أفضل ما لديه في أي مركز. وفق “سبورت 24”.