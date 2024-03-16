“يايلسه”: نشعر بخيبة أمل بعد الهزيمة من النصر

أكد المدير الفني لفريق الأهلي ماتياس يايسله، أن منظومة الضغط لم تعمل بالشكل الذي كان يريده أمام النصر، رغم أنها نقطة قوة الفريق، لذلك قرر الضغط يكون منخفض وهذه الطريقة تحتاج من كل لاعب تقديم 100٪ من مستواه.
فاز فريق النصر على مضيفه الأهلي، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال يايلسه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن الأهلي حصل على عدد من الفرص ولم يحالفه الحظ، ومن وجهة نظره في المباريات الكبيرة يجب أن تفرض سيطرتك وتستحوذ أكثر وتخلق المزيد من الفرص وهذا ما كان ينقصهم في مواجهة النصر. وفق “سبورت 24”.
وأضاف، أنهم يشعروا بخيبة أمل من أجل الجماهير وكانوا يريدوا تقديم الانتصار لهم، لافتا أنه في مواجهة ضد النصر يجب على كل لاعب تقديم 100٪ من مستواه للانتصار.