“الجهني”: أهدرنا الفرص أمام النصر

قال زياد الجهني لاعب النادي الأهلي إن اللاعبين لم يستغلوا الفرص التي سنحت لهم خلال المواجهة أمام النصر والتي حسمها الأخير بالفوز بهدف نظيف في قمة مباريات الجولة 24 من دوري روشن.
وأشار الجهني في تصريحات بعد نهاية المباراة إلى أن الفريق دفع ثمن عدم استغلال الفرص التي سنحت له، مضيفًا أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم ولم يكن الحظ حليفًا لهم.
وعن تأثره بقلة المشاركة مع الفريق قال الجهني إنه لم يتأثر بذلك، لكن بطبيعة الحال استمرار المشاركة يظهر اللاعب بشكل أفضل. وفق “سبورت 24”.
واختتم الجهني تصريحات بالتأكيد على سعي الفريق لتحسين وضعه في جدول الترتيب أو على الأقل البقاء في المركز الثالث.