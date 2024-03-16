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رياضة > أوسبينا: تعاهدنا على “استعادة” الانتصارات
16/03/2024   6:27 ص

أوسبينا: تعاهدنا على “استعادة” الانتصارات

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أعرب حارس مرمى النصر ديفيد أوسبينا عن سعادته بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق على مضيفه الأهلي بهدف نظيف في قمة مباريات الجولة 24 من دوري روشن للمحترفين.

وقال أوسبينا في تصريحات عقب نهاية اللقاء: “المباراة كانت قوية جداً أمام خصم كبير.. جئنا من فترة صعبة على الفريق من حيث الفريق وكان علينا أن نضع حدًا لهذا ونعود إلى طريق الانتصارات”.

وأضاف: “الفريق استعد للمباراة بالشكل الأمثل وحصدنا ثمرة عمل الأيام الماضية وحققنا فوزاً رائعً ومستحقًا”.

وعن فترة إصابته قال أوسبينا إنها كانت فترة صعبة بالنسبة، مشيراً إلى أنه يستعيد مستواة شيئًا فشيئًا موجهًا الشكر لجماهير النصر على دعمها الدائم له. وفق “سبورت 24”.

أوسبينا: تعاهدنا على “استعادة” الانتصارات

رياضة
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