النصر يهزم الأهلي في “الكلاسيكو”

فاز فريق النصر على مضيفه الأهلي، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الأهلي روجير ايبانيز في الدقيقة 12.
وكاد يسجل فرانك كيسيه الهدف الأول لفريق الأهلي في الدقيقة 28، بعدما راوغ دفاع النصر وسدد الكرة لتصطدم بالدفاع وتخرج لركلة ركنية.
وحرمت العارضة فريق الأهلي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 38، بعد ركلة ركنية نفذها رياض محرز ليحولها زميله ديميرال برأسه لكن كرته اصطدمت بالعارضة.
وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة 42، بعدما راوغ الحارس وأسكن الكرة لداخل الشباك، قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو ويلغي الهدف بداعي التسلل.
وسجل اللاعب روبرتو فيرمينو الهدف الأول لفريق الأهلي في الدقيقة 57، بعد عرضية من ماكسيمان حولها البرازيلي بتسديدة لداخل الشباك، قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل. وفق “سبورت 24”.
وفي الدقيقة 67 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح النصر تقدم لتسديدها كريستيانو رونالدو، ليسكن الكرة بنجاح معلنا عن الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 68.
وبتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 47 نقطة في المركز الثالث.