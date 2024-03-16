“كاسترو”: التقرير الطبي يحدد مدة غياب الخيبري

أكد المدير الفني لفريق النصر لويس كاسترو، أن فريقه قدم مواجهة رائعة أمام الأهلي، مشيرا إلى أنهم قدموا مستوى دفاعيا رائعا وكان أحد أهدافهم الانتصار دون قبول أي هدف.
وفاز فريق النصر على مضيفه الأهلي، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال كاسترو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إنهم كانوا مترابطين كفريق وأوسبينا لاعب مهم وهو جزء من المجموعة.
وأضاف أن إحساس الفرحة دائما يجب أن يكون موجودا في النادي، مشيرا إلى أن العالم الخارجي قاسٍ ولكن الفريق يحتاج أن يكون عائلة واحدة داخليا. وفق “سبورت 24”.
وأوضح أن إصابة عبدالله الخيبري عضلية واحتاج للقيام بالتبديل قبل انطلاق المباراة، وفي انتظار التقرير الطبي لمعرفة كم من الوقت يحتاج للعودة.