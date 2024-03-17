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رياضة > التعادل السلبي يحسم مباراة الرائد والتعاون
17/03/2024   6:25 ص

التعادل السلبي يحسم مباراة الرائد والتعاون

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خيّم التعادل السلبي على نتيجة مواجهة الرائد وضيفه التعاون، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن.

ولم يتمكن أي من الفريقين من ترجمة الهجمات التي أتيحت له طوال الـ 90 دقيقة لأهداف.

وأجرى مدرب التعاون تبديلاً في الدقيقة 24 بدخول اللاعب فهد العبدالرزاق بدلاً من وليد الأحمد.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الرائد حمد الجيزاني في الدقيقة 45 4.

وتلقى لاعب التعاون فهد العبدالرزاق بطاقة صفراء بعد دخوله كبديل بـ 21 دقيقة.

وبتلك النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل الرائد للنقطة 24 في المركز الثالث عشر. وفق “سبورت 24”.

التعادل السلبي يحسم مباراة الرائد والتعاون

رياضة
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