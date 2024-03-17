لاعبو ضمك: الحكم “أحبطنا”

أعرب لاعبو ضمك عن شعورهم بالإحباط بعد الخسارة أمام الهلال في ختام مباريات الجولة 24 من دوري روشن، معتبرين أن الأخطاء التحكيمية أثرت على نتيجة اللقاء.
وقال اللاعب بدر منشي في تصريحات بعد نهاية اللقاء: “كنا نستحق الخروج بالتعادل على أقل تقدير لكن الأخطاء التحكيمية أثرت على نتيجة اللقاء، وتسببت في أشياء متعبة لفريقه”.
ولفت منشي إلى أن الفريق لديه طموح التقدم إلى المراكز الخمسة الأولى في جدول الترتيب، مشيرًا إلى أن الفريق يجتهد طوال 10 أشهر من أجل الظهور بصورة قوية وتحقيق نتائج إيجابية، لكن الخروج بهذه الخسارة بأخطاء تحكيمية أمر محبط. وفق “سبورت 24”.
من جانبه قال اللاعب دوماجوش أنتوليتش، صاحب هدف ضمك، إن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام أفضل فريق في الدوري السعودي، مشيرًا إلى أن الفريق كان يأمل في الخروج بنتيجة إيجابية لم يكن الحظ حليفًا للاعبين.