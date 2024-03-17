“جيسوس”: لا ألتفت لـ”أعذار المهزومين”

عبّر البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، عن اندهاشه من احتجاج المدير الفني لضمك كوزمين كونترا على حكم مباراة الفريقين، والتي حسمها الهلال بفوز قاتل بنتيجة 2-1.
وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد نهاية اللقاء: “مباراة كانت صعبة أمام فريق منظم، ولا أعرف لماذا مدرب ضمك يشتكي من التحكيم، لم يكن هناك أي قرارات مؤثرة للحكم على المباراة، وإن كان رأيه أن هناك قرارات مؤثرة فيبدو أنه شاهد مباراة أخرى”.
وأضاف: “تفوقنا لأننا كنا الأفضل، والهلال وصل لعدد 37 مباراة دون خسارة، ولمن يقول إن الهلال يحصل على المساعدة، نعم نحن نحصل على مساعدة ودعم جماهيرنا، وعدم الخسارة حتى الآن يعود لأداء الفريق الرائع”. وفق “سبورت 24”.
وأشار جيسوس إلى أن الوقائع والدلائل تبرهنان على أن الانتصارات المتتالية للهلال ترجع للأداء الكبير الذي يقدمه، وأي فريق لا يستطيع مجاراة الهلال في الملعب يذهب لاختلاق أعذار، يسميها “أعذار المهزومين”، على حد قوله.