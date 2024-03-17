تطوير “المربع” تجذب مستثمري “العقارات”

استعرضت شركة تطوير المربع الجديد، أهمية الاستثمار في سوق العقارات السعودية، والقيمة الفريدة للمشروع وأهميته في تطوير منطقة الرياض والتطور الذي تشهده المملكة.
وجاء ذلك خلال مشاركتها في معرض “MIPIM 2024” العقاري المقام بمدينة كان الفرنسية، والذي يحظى باهتمام كبير من قِبل المستثمرين وقادة صناعة البناء والتطوير العقاري، حيث كشفت الشركة عن رؤيتها لإعادة تشكيل التنمية الحضرية بمنطقة الرياض.
وأكّد الرئيس التنفيذي للشركة مايكل دايك، على أن الشركة تسعى من خلال مشاركتها بالمعرض إلى تشجيع المستثمرين على الاستفادة من الفرص التي توفرها، مسلطاً الضوء على الفرص المتاحة للمستثمرين في أحدث داون تاون سيكون القلب النابض للعاصمة، والذي يتناغم فيه الابتكار والتكنولوجيا مع الطبيعة والاستدامة على مساحة 19 كلم مربعاً .
كما شارك مدير التطوير في الشركة توماس هاغ، في جلسة حوارية تناولت أهمية الاستثمار في المملكة، حيث استعرض القيمة الفريدة للمشروع، وأهميته في تطوير منطقة الرياض، والتطور الذي تشهده المملكة، فيما تطرّق المدير الأول للتطوير السكني جيانكارلو فيلارتيجا، إلى المساهمات الكبيرة للمشاريع الكبرى في الاقتصاد السعودي.
يُشار إلى أن الشركة حققت تقدماً في وضع الأسس لواجهة المكعب، المبنى الأيقوني الذي سيكون في قلب الداون تاون الحديث، من خلال حفر مساحة تبلغ أكثر من 4 ملايين متر مربع، الذي يشكّل بدوره فرصةً جاذبةً للمستثمرين الذين سيكونون جزءاً من تطوير الداون تاون الحديث.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الداون تاون الحديث في منطقة الرياض يُعَدّ أحدث الوجهات الرائدة في المملكة، فهو يلعب دورًا رئيسيًا في تنويع الاقتصاد وينسجم مع رؤية 2030، حيث تُعَدّ مشاركة الشركة بمثابة التزام ببناء مستقبل التنمية الحضرية، إلى جانب توفير العديد من الفرص النوعية الفريدة.