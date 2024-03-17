نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > استمرار “التقلبات” الجوية حتى “الأربعاء”
17/03/2024   6:23 ص

استمرار “التقلبات” الجوية حتى “الأربعاء”

+ = -
50

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم (الأربعاء) المقبل، تشمل هطول الأمطار، ونشاطًا لرياح مثيرة للغبار، وارتفاعًا في الأمواج على السواحل، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة.

وأوضح المركز أنه من المتوقع هطول كميات خفيفة إلى متوسطة من الأمطار على مناطق الباحة، ومكة المكرمة، والرياض، والشرقية، وتبوك، والجوف، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة، تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ ساعة، مثيرة للأتربة والغبار.

فيما تشهد مناطق عسير وجازان والقصيم، وحفر الباطن والخفجي وقرية العليا والنعيرية في المنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وحائل، والحدود الشمالية، أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة. وفق “أخبار 24”.

ويصحب الأمطار الغزيرة التي من المتوقع أن تشهدها بعض المناطق، رياح هابطة شديدة السرعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ ساعة، مثيرة للأتربة والغبار، وجريان للسيول، وتساقط البَرَد، وارتفاع الأمواج على السواحل.

استمرار “التقلبات” الجوية حتى “الأربعاء”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885291476.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com