استمرار “التقلبات” الجوية حتى “الأربعاء”

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم (الأربعاء) المقبل، تشمل هطول الأمطار، ونشاطًا لرياح مثيرة للغبار، وارتفاعًا في الأمواج على السواحل، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة.
وأوضح المركز أنه من المتوقع هطول كميات خفيفة إلى متوسطة من الأمطار على مناطق الباحة، ومكة المكرمة، والرياض، والشرقية، وتبوك، والجوف، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة، تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ ساعة، مثيرة للأتربة والغبار.
فيما تشهد مناطق عسير وجازان والقصيم، وحفر الباطن والخفجي وقرية العليا والنعيرية في المنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وحائل، والحدود الشمالية، أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة. وفق “أخبار 24”.
ويصحب الأمطار الغزيرة التي من المتوقع أن تشهدها بعض المناطق، رياح هابطة شديدة السرعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ ساعة، مثيرة للأتربة والغبار، وجريان للسيول، وتساقط البَرَد، وارتفاع الأمواج على السواحل.