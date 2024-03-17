“نايف الأمنية” تفتح القبول لـ”الدراسات العليا”

فتحت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، (الأحد)، باب القبول في برامج الدراسات العليا لمراحل الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي للعام الدراسي 2024م.
ويستمر التقديم حتى 14 أبريل المقبل لبرنامج الدكتوراه، بينما سيكون التقديم متاحًا لبقية البرامج حتى 11 يوليو 2024م في عدد من التخصصات الأمنية والعدلية.
وتشمل برامج الدراسات العليا التي تقدمها الجامعة، الدكتوراه في القانون الجنائي، وبرامج ماجستير الذكاء الاصطناعي الأمني، وماجستير الجرائم الاقتصادية، وماجستير الآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، وماجستير إنفاذ القانون، وماجستير علوم الأدلة الجنائية والأحياء الجزيئية، وماجستير الآداب في علم الجريمة.
كما تتضمن البرامج ماجستير الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي، وماجستير الأمن الوطني، إضافة إلى برامج الدبلوم العالي في حوكمة وأمن الحدود، والدبلوم العالي في استراتيجيات مكافحة المخدرات، والدبلوم العالي في مكافحة الإرهاب، والدبلوم العالي في الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي، والدبلوم العالي في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، والدبلوم العالي في الأمن الوطني.
وأوضح نائب رئيس الجامعة الدكتور طارق الريس، أن الجامعة تسعى لتقديم برامج دراسات عليا نوعية، متخصصة في المجالات الأمنية ذات الأولوية في إطار الأمن بمفهومه الشامل، حيث تم تطوير البرامج الأكاديمية للجامعة من خلال مبادرات أكاديمية نوعية وشراكات فاعلة مع الشركاء الدوليين.وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الجامعة انطلاقًا من كونها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي تستضيفها المملكة فإن جميع برامجها الأكاديمية المتاحة للقبول 2024م مصنفة وفق التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، والتصنيف السعودي الموحد للمهن، كما أن برامج الأدلة الجنائية مصنفة مهنيًّا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ما يتيح لخريجي الجامعة من دولة المقر والدول العربية معادلة شهادات تخرجهم واعتمادها عربيًا ودوليًا.
ولفت إلى أن الجامعة حريصة على استثمار علاقاتها العربية الواسعة وشراكاتها الاستراتيجية الدولية في تطوير برامجها بما ينعكس إيجابًا على جهودها الهادفة إلى تحقيق تطلعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب وترسيخ أمن مجتمعاتنا العربية والمجتمع الدولي.