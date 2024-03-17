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جديد المحليات > أكاديمية STEAM.. نموذج لبناء المهارات الرقمية
17/03/2024   3:32 م

أكاديمية STEAM.. نموذج لبناء المهارات الرقمية

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تتبنى أكاديمية STEAM بواحة الملك سلمان للعلوم نموذجًا تعليميًا مدمجًا، يعمل كمسرعة لبناء المهارات الرقمية، ومهارات العمل الجماعي، والتفكير التحليلي الإبداعي ومهارات ريادة الأعمال لدى الطلاب والطالبات، في بيئة تفاعلية ترويحية.

وقال المشرف العام على واحة الملك سلمان للعلوم الدكتور خالد طاهر، إن أكاديمية STEAM ستطلق نهاية العام الحالي بالتعاون مع مركز التميّز الرقمي الذي أنشأته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات و”مايكروسوفت”، وبالتعاون أيضًا مع “اليونسكو”، والمتحف العلمي بلندن، وجامعة بوردو الأمريكية.

وأضاف أن الأكاديمية تركّز على تنمية مهارات الذكاء العاطفي، وتعتمد بشكل خاص على فلسفة التعلم المبني على المشاريع، كما أن برامجها مصممة بعناية ومرونة لفترة ما بعد ساعات اليوم الدراسي، مشيراً إلى أن هناك محتوى خاصًا للإجازات وللمشاركين عن بعد.

وأشار إلى أن واحة الملك سلمان للعلوم عمومًا تخطط برامجها وفعالياتها بما يخدم مستهدفات المملكة، لتعظيم عوائد الاستثمار في الاقتصاد المعرفي، من خلال تعزيز ثقافة ومهارات الإجادة في العلوم والتقنية والهندسة والفنون والرياضيات.

وتتعاون الواحة مع العديد من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، وغير الربحي، ذات العلاقة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في التمكين بمهارات تقنيات المستقبل، في الصحة والطاقة والصناعة والبيئة، وذلك من خلال آليات ونماذج عمل تحقق التميز والاستدامة.وفق “أخبار 24”.

يذكر أن واحة الملك سلمان للعلوم استقبلت خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، أكثر من 120 ألف زيارة شارك فيها طلاب وطالبات التعليم العام، وفئات المجتمع الأخرى، إضافة لمشاركات في فعاليات علمية عالمية مثل ساعة برمجة، ومسابقة كونراد ومسابقة كأس التخيل 2024″، ودربت بالتعاون مع اليونسكو أكثر من 300 معلم ومعلمة وطالب وطالبة على برنامج اليونسكو الإثرائي في STEAM.

أكاديمية STEAM.. نموذج لبناء المهارات الرقمية

جديد المحليات
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