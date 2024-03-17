18 ألف فرصة وظيفية لخريجي “التقني” في فبراير

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنها وفرت 18.1 ألف فرصة وظيفية بالتنسيق مع القطاع الخاص لخريجي وخريجات برامج التدريب التقني، وذلك خلال شهر فبراير من العام الجاري.
وأوضحت المؤسسة أنها تعمل على تنفيذ عدة مبادرات لتسهيل التحاق الخريجين بسوق العمل منها مبادرة ” فرصة عمل لكل خريج “، فيما تمّ إنشاء مكاتب للتنسيق الوظيفي لتفعيل التعاون والشراكات مع قطاعات الأعمال، لإيجاد فرص عمل مناسبة للخريجين.
وأبرمت المؤسسة 29 مذكرة تفاهم مع عدة شركات، كما تمّ تنفيذ 63 برنامجاً لتهيئة الخريجين للدخول في سوق العمل، إضافة إلى عقد 158 لقاءً مع مسؤولي الموارد البشرية في عدة جهات لبحث سبل التعاون والشراكة لاستقطاب الخريجين.وفق “أخبار 24”.