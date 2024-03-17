“الاستثمارات” يدرس الاستحواذ على “الخطوط السعودية”

يجري صندوق الاستثمارات العامة محادثات أولية للاستحواذ على الخطوط السعودية، لضمها للشركات التابعة له مطلع العام المقبل.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الصندوق يتطلع من الاستحواذ على الشركة إلى استثمار مليارات الدولارات لتحويل المملكة إلى نقطة جذب سياحية عالمية.
وأشارت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لخصوصية المعلومات، وفقا لـ”بلومبرغ”، أن الصندوق سيتولى ملكية شركة الطيران من الحكومة بهدف تحسين الكفاءة والربحية ومن ثم خصخصة الشركة أو دمجها مع طيران الرياض التي يعكف صندوق الاستثمارات على تأسيسها حاليا. وفق “أخبار 24”.
وذكرت المصادر أن القرار لم يتم اتخاذه بشكل نهائي، وأن المحادثات لا تزال في مراحلها المبكرة وقد تتأخر خطة الاستحواذ أو يتم إلغاؤها.