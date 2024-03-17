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جديد المحليات > مدينتان لـ”البن” و”الرمان” بالباحة
18/03/2024   1:11 ص

مدينتان لـ”البن” و”الرمان” بالباحة

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طرح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالباحة، 4 مواقع للاستثمار الزراعي بالمنطقة، وذلك للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة وفق أهداف رؤية المملكة 2030، من بينها إنشاء مدينتي “البن” و”الرمان”.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس فهد الزهراني، أن الفرص الاستثمارية تضمّنت مركز الخدمات التسويقية بمنطقة الباحة على مساحة 13.4 كلم مربع لمدة 15 سنة، وإنشاء مدينة البُن بمحافظة المندق بمساحة 581.6 كلم مربع لمدة 15 سنة، بالإضافة إلى إنشاء مدينة الرمان بمركز بيده بمساحة 1.3 ألف كلم مربع لمدة 15 سنة.

ودعا الزهراني الراغبين في شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بهذه الفرص، إلى التقدّم عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”. وفق “أخبار 24”.

مدينتان لـ”البن” و”الرمان” بالباحة

جديد المحليات
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