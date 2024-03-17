أعلى إغلاق لـ”تاسي” منذ يونيو 2022

أنهى مؤشر السوق جلسة (الأحد) على ارتفاع بنسبة 0.3% ليغلق عند 12762 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9 مليارات ريال، وهو أعلى إغلاق منذ يونيو 2022.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 379 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 136 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 79 شركة على تراجع.
سجلت أسهم شركات أنابيب السعودية، ومتطورة، ووفرة، ودار المعدات، وسمو أعلى نسبة ارتفاع، أما أسهم شركات أنابيب الشرق، والدرع العربي، ومجموعة إم بي سي، وعذيب للاتصالات، وإم آي إس، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 4.61%.
فيما كانت أسهم شركات شمس، والباحة، ومجموعة فتيحي، وأنعام القابضة، وباتك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أنابيب السعودية، ومتطورة، وأكوا باور، وأديس ، وأيان هي الأكثر نشاطا في القيمة. وفق “أخبار 24”.
في المقابل، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” مرتفعًا 290.29 نقطة ليقفل عند مستوى 27279.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.6 مليون سهم.