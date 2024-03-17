نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > أعلى إغلاق لـ”تاسي” منذ يونيو 2022
18/03/2024   1:09 ص

أعلى إغلاق لـ”تاسي” منذ يونيو 2022

+ = -
40

أنهى مؤشر السوق جلسة (الأحد) على ارتفاع بنسبة 0.3% ليغلق عند 12762 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9 مليارات ريال، وهو أعلى إغلاق منذ يونيو 2022.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 379 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 136 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 79 شركة على تراجع.

سجلت أسهم شركات أنابيب السعودية، ومتطورة، ووفرة، ودار المعدات، وسمو أعلى نسبة ارتفاع، أما أسهم شركات أنابيب الشرق، والدرع العربي، ومجموعة إم بي سي، وعذيب للاتصالات، وإم آي إس، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 4.61%.

فيما كانت أسهم شركات شمس، والباحة، ومجموعة فتيحي، وأنعام القابضة، وباتك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أنابيب السعودية، ومتطورة، وأكوا باور، وأديس ، وأيان هي الأكثر نشاطا في القيمة. وفق “أخبار 24”.

في المقابل، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” مرتفعًا 290.29 نقطة ليقفل عند مستوى 27279.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.6 مليون سهم.

أعلى إغلاق لـ”تاسي” منذ يونيو 2022

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885291522.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com