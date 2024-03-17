“الأرز” الأكثر هدرًا بـ “رمضان”

تصدر الأرز الأغذية الأكثر هدرًا في المملكة بنسبة بلغت 34%، وفقًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ حيث يُعد من الأصناف اليومية في المائدة الرمضانية السعودية.
ولفتت الوزارة إلى أن الدقيق والخبز جاءا في المرتبة الثانية بنسبة 30%؛ حيث يصل حجم مساهمة الفرد في هدر الخبز سنويًا إلى 15 كيلوجرامًا، مشيرة إلى أن نسبة هدر التمور في المملكة خلال الشهر الفضيل بلغت 21.5% كونها الفاكهة الرمضانية المفضّلة والرئيسة.
ودعت إلى أهمية شراء المنتجات الغذائية بقدر الحاجة، وعدم الإفراط في طبخ كميات كبيرة من الطعام، وتخزين الفائض من الطعام بصورة سليمة لتقديمه وقت الحاجة، وعدم الانسياق وراء الإعلانات والعروض التي تحث على شراء سلع ومنتجات لا حاجة لها. وفق “أخبار 24”.
كما حثّت المواطنين على ضرورة الالتزام بالوعي الكافي بالسلوك الاستهلاكي الرشيد؛ للحد من كميات الهدر في الأصناف المتنوعة من الطعام، والتقيد بالمحافظة على نعمة الطعام وعدم الإسراف في تقديم ما يزيد على الحاجة، خاصة خلال شهر رمضان.