“لانضباطك.. أثر”.. حملة لتعزيز الانضباط “المدرسي”

انطلقت حملة توعوية لتعزيز الانضباط المدرسي لدى طلاب وطالبات منطقة الرياض بمختلف مراحلهم التعليمية، مستهدفةً أيضاً منسوبي الهيئة التعليمية والإدارية والأسر وأولياء الأمور.
وتستمر حملة “لانضباطك.. أثر” التي أطلقتها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، طوال الفصل الثالث من العام الدراسي الحالي 1445هــ، حيث تركز على فترات الدراسة في رمضان، وما قبل الاختبارات، وما بعد الإجازات.
بدوره، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة الانضباط والتعريف بأنظمة وقواعد السلوك والمواظبة، وبيان أهمية الانضباط في غرس القيم وترسيخ السلوك الإيجابي في شخصية الطالب.
وأضاف الثميري أن الحملة تهدف أيضاً إلى توعية الأسر بأهمية الانضباط المدرسي، وأثره في تنمية مهارات الأبناء وتعزيز دافعيتهم نحو التعلم، ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي. وفق “أخبار 24”.
كما شدد على أهمية الشراكة والتعاون بين المدرسة والأسرة في رفع مستوى الانضباط المدرسي، ودور الأسرة الإيجابي والمؤثر في تشجيع وتحفيز أبنائها على الالتزام والانضباط الحضوري.