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جديد المحليات > إخلاء طبي لـ”زوجين” تعرضا لحادث بالكويت
18/03/2024   8:25 ص

إخلاء طبي لـ”زوجين” تعرضا لحادث بالكويت

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أجلت طائرة إخلاء طبي، زوجين تعرضا لحادث مروري أثناء زيارتهما لدولة الكويت لتنقلهما إلى المملكة لاستكمال علاجهما.

وأوضحت سفارة المملكة لدى الكويت، أنها باشرت عملية نقل “الزوجين” التي جاءت إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لخدمة المواطنين السعوديين خارج المملكة.

يُذكر أن مجلس الشورى، وافق على مشروع نظام الإخلاء الطبي، من 41 مادة، تهدف إلى تطوير هذا القطاع وتنظيم بِنْيته الأساسية، وفْق التقنيات الحديثة، والذي يهدف لتقديم خدمات الإخلاء الطبي بتكلفة مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور ومواكبة المعايير العالمية. وفق “أخبار 24”.

إخلاء طبي لـ”زوجين” تعرضا لحادث بالكويت

جديد المحليات
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