عبر “498 جولة”.. إزالة 4 تعديات على مساجد

أسفرت جولات لفرق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن إزالة 4 تعديات على مساجد وجوامع شمال مكة المكرمة، في إطار 498 جولة رقابية جرى تنفيذها على مختلف المساجد.
ونفذت تلك الجولات بعد تلقي 65 بلاغاً خلال الفترة الأخيرة، حيث تم التأكد من الجاهزية المثلى وتزويدها بما تحتاجه، إلى جانب أعمال الصيانة الوقائية التي تشمل جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية والميكانيكية ووحدات التكييف، بالإضافة لتفقد المرافق من دورات مياه، ومبردات المياه وغيرها.
ويأتي تنفيذ هذه المهام والجولات في إطار الجهود والأعمال التي تقوم بها الوزارة؛ للوقوف على جميع الجوامع والمساجد بالمنطقة، بما يضمن سير العمل، واكتمال الخدمات المقدمة لبيوت الله ومرتاديها. وفق “أخبار 24”.