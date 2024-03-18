“النفط” يرتفع وسط توقعات بانخفاض الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة (الاثنين)، لتعزز مكاسبها من الأسبوع الماضي عندما ارتفعت الأسعار بنحو 4% وسط توقعات بانخفاض الإمدادات مع استمرار المخاوف الجيوسياسية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 3 سنتات إلى 85.37 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود أبريل لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 10 سنتات إلى 81.14 دولار للبرميل.
يأتي ذلك وسط توقعات بانخفاض الإمدادات مع استمرار المخاوف الجيوسياسية، حيث قال محللون من “إيه.إن.زد” في مذكرة إن المخاوف الجيوسياسية لا تزال مرتفعة، في إشارة إلى حملة أوكرانية مكثفة بالطائرات المسيرة على مصافي نفط روسية في مطلع الأسبوع. وفق “أخبار 24”.
وفي الشرق الأوسط، لا تزال توترات مستمرة بل إنها تتصاعد، لا سيما بعد أن أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس (الأحد) أنه سيمضي قدما في خطط التوغل في رفح في جنوب قطاع غزة حيث يأوي أكثر من مليون نازح.