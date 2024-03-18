أجواء ماطرة بـ “الرياض”

شهدت مدينة الرياض منذ فجر اليوم (الاثنين)، هطول أمطار متوسطة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.
وأشارت توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار الحالة المطرية من خفيفة إلى متوسطة إلى يوم غد الثلاثاء على معظم أرجاء منطقة الرياض.
من جهتها، أهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الواجبة في مثل هذه الظروف.
وحذرت من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة من (الاثنين) حتى (الأربعاء) المقبل، داعيةً إلى الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية. وفق “أخبار 24”.