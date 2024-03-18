رفض 69% من دعاوى “الزكاة والضريبة”

أصدرت اللجان الزكوية والضريبية والجمركية أكثر من 159.4 ألف قرار، شكل رفض الدعاوى الجزء الأكبر منها، حيث تم رفض 68.9% من تلك الدعاوى.
ووفقا للتقرير نصف السنوي لعام 2023 الصادر عن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية تم قبول 17.8% دعوى، وانتهاء الخلاف بـ 2.1% من الدعاوى، بينما تم شطب 3.6%، فيما بلغت نسبة الدعاوى الأخرى التي لم تحدد مصيرها الأمانة 7.5%.
وشهدت الدعـاوى انخفاضا بنسبة 75% مقارنـة بالنصـف الأول مـن عـام 2022م، وعزت الأمانة ذلك الانخفاض للانتهاء مــن الأتمتة الرقمية الكاملة للدعـاوى الجمركيـة لإدارتهـا بشـكل آلـي، عقب إشراف الأمانة على الأعمال الجمركية في سـبتمبر 2021م. وفق “أخبار 24”.