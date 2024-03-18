تخصيص “124 ألف م2” للاستثمار الغذائي بسدير

خصصت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” أرضًا صناعية مساحتها 124 ألف م2 مربع في مدينة سدير للصناعة والأعمال للاستثمار بمجال الصناعات الغذائية والمشروبات.
ويستهدف المشروع الصناعي الجديد توفير 745 فرصة وظيفية، والإسهام في زيادة الحصص السوقية من المنتجات الغذائية الوطنية المستهدف لها ما يعادل 57 مليار دولار بحلول عام 2030 وتحقيق معدل نمو سنوي 3% مدفوعًا بزيادة إنفاق المستهلكين على المأكولات والمشروبات بنسبة 1.4%، إضافة إلى دعم الصادرات السعودية للأسواق الإقليمية والعالمية.
وتعد مدينة سدير للصناعة والأعمال التابعة لـ “مدن” البالغ مساحتها المطورة 16.9 مليون متر مربع واحدة من أعلى المدن الصناعية جذباً للاستثمار في مجال صنع المنتجات الغذائية والمشروبات بواقع 24 مصنعًا منتجًا، إضافة إلى الصناعات النوعية الأخرى التي تصل نسبة الإشغال فيها إلى 83%. وفق “أخبار 24”.
وحققت “مدن” نموًا كبيرًا في حجم الاستثمارات المستقطبة خلال عام 2023م بنسبة 63% مقارنة بعام 2022م ليرتفع عدد العقود الصناعية واللوجستية والاستثمارية إلى 7.9 ألف عقد، وزادت المساحات المطورة لتصل إلى 209 ملايين متر مربع، وذلك التزامًا بخلق بيئة استثمارية نموذجية تلبي طموحات المستثمرين الصناعيين وتعزز خطط تمكين الصناعة في المملكة.
ونجحت “مدن” في تعزيز نمو التخصيص الصناعي كماً ونوعاً بالمدن الصناعية حيث بلغ عدد المصانع 6.4 ألف مصنع، كما تم إطلاق واحة مدن بينبع والمدينة الصناعية بعسير تلبية للطلب المتزايد على الاستثمار في مدنها الصناعية وتعزيز خطط جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية المستهدفة، وكذلك دعم رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.