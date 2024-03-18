ميريل لينش “صانع سوق” لسهم “أرامكو”

كشفت شركة تداول السعودية عن موافقتها على طلب شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية لمزاولة أنشطة صناعة السوق لسهم شركة الزيت العربية السعودية (“أرامكو السعودية”) (2222) كأول صانع سوق دولي. وذلك ابتداءً من 19/03/2024م.
وأوضحت تداول، أن التزامات صانع السوق تكون على شركة الزيت العربية السعودية (“أرامكو السعودية”) (2222) كالآتي: الحد الأدنى لبقاء الأوامر: ?، والحد الأدنى من حجم الأوامر: 500,000 ريال ، والحد الأعلى للفارق السعري: 0.30%
وبينت أن ممارسة أنشطة صناعة السوق ستتم من قِبل شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية كما هو محدد في لوائح وإجراءات صناعة السوق.
يذكر أن صناع السوق هم أعضاء السوق المالية المشاركين في التأكد من توفر السيولة في الورقة المالية المدرجة من خلال تقديم طلبات أوامر بيع وشراء للورقة المالية بشكل مستمر خلال جلسة السوق المفتوح.
ويتوجب على صناع السوق تمرير أوامر بيع وشراء بحسب الالتزامات التي تنشرها تداول السعودية (“السوق”) في موقعها الإلكتروني. حيث تتضمن التزامات صانع السوق على الالتزام بالحد الأعلى للفارق السعري، الحد الأدنى لحجم الأوامر، الحد الأدنى لبقاء الأوامر والحد الأدنى للقيمة المتداولة حيثما ينطبق. في حالة الوفاء بالالتزامات في نهاية كل يوم تداول يكون صانع السوق مؤهلا للحصول على الحوافز (تخفيض عمولة التداول). وفق “أخبار 24”.
وتسهل لوائح وإجراءات صناعة السوق كجزء من إطار عمل صانع السوق لأعضائها القيام بأنشطة صناعة السوق وفقا لاتفاقية صانع السوق بين السوق وعضو السوق (صانع السوق). ويمكن لعضو السوق أن يزاول أنشطة صناعة السوق لحسابه الخاص أو بالنيابة عن عميله الذي قد يكون مصدر أو مستثمر.