العميد ينتظر نتيجة “فحوصات” فيليبي

يترقب نادي الاتحاد، معرفة موقف لاعبه “لويز فيليبي” لاعب الفريق من العودة للمشاركة مع العميد، بعد الإصابة التي سبق وتعرض إليها مؤخرًا.
وتقرر أن يخضع النجم البرازيلي لكشف طبي خلال الأيام المقبلة، للتأكد من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الفتح الأخيرة.
وتعرض لويز فيليبي للإصابة خلال مشاركته في مباراة الاتحاد ضد الفتح التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي، وانتهت بفوز النمور بـ4-2.
واضطر الأرجنتيني مارسيلو جالاردو المدير الفني للفريق ، إلى استبدال فيليبي بفواز الصقور، خلال المباراة، بعد أن عانى إصابة في العضلة الخلفية. وفق “أخبار 24”.
ويخوض فريق الاتحاد فترة راحة سلبية خلال الفترة الحالية، في ظل توقف المنافسات على خلفية ارتباط منتخب السعودية بخوض التصفيات المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم 2026.