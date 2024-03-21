أطعمة تعالج “الصلع”

كشفت خبيرة طبية، أن هناك مجموعة من الأطعمة التي يمكنها وقف تساقط الشعر وإعادة إنباته ومكافحة الصلع الذي يعانيه نسبة كبيرة من الرجال والنساء في مختلف الأعمار والذي يكون غالبا بسبب نقص التغذية.
وقالت أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل الدكتورة صوفيا خاوستوفا، إن تساقط الشعر يبدأ عادة بسبب نقص الحديد والكالسيوم واليود والنحاس والفوسفور والسيلينيوم والزنك وكذلك بعض الفيتامينات.
وأوضحت أن مكافحة الصلع، يكون باتباع نظام غذائي متنوع وصحي يشمل، البيض كونه يحتوي على الكثير من البروتين والبيوتين، الذي يدخل في تركيب الكيراتين، وهو أحد أهم مكونات الشعر بالإضافة إلى السبانخ لما لها من تأثير جيد في الشعر لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات وحمض الفوليك.
ونصحت الخبيرة الطبية بتناول البطاطا الحلوة لأنها مصدر للبيتا كاروتين الذي يدخل في تركيب فيتامين A الذي بدوره يقوي بصيلات الشعر ويحفز نموها، وكذلك اللحوم كونها غنية بالحديد والروتينات، ما يجعل بصيلات الشعر قوية ومشبعة بالأكسجين.
وشددت على أهمية المكسرات باعتبارها مصدر للأحماض الدهنية الصحية والزنك وكذلك فيتامينات E وB التي تعمل على تقوية بصيلات الشعر، علاوة على الفول الذي يعمل على ترميم وتقوية الشعر لما يحتويه من الزنك والبيوتين وحمض الفوليك والبروتين والحديد، بالإضافة إلى الأفوكادو كونه غني بفيتامين E والأحماض الدهنية التي تضيف لمعانا للشعر. وفق “أخبار 24”.
ودعت إلى شرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء يوميا، وضرورة التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو استبعادها من النظام الغذائي.