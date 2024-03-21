بدء التسجيل في فصول “موهبة”

كشفت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ممثلة في إدارة الشراكة مع المدارس، عن بدء التسجيل في برنامج “فصول موهبة”، الذي يستمر حتى 17 أبريل المقبل.
ويهدف البرنامج إلى تهيئة بيئة تعليمية للطلبة الموهوبين ذات جودة عالية، توفر لهم برامج ومناهج وأنشطة إثرائية متقدمة، ويقوم على تدريسهم معلمون ذوو كفاءة عالية لتنمية مواهبهم، بالتعاون مع مجموعة من المدارس المتميزة، حيث تم اعتماد 17 مدرسة، ليبلغ عدد المدارس للعام الدراسي المقبل أكثر من 170 مدرسة.
وأشارت إدارة الشراكة مع المدارس إلى أنه يتم اختيار المدارس المشاركة في البرنامج، بناءً على معايير عالمية مدروسة، وفق آليات ومراحل تقييم مختلفة، ينتج عنها إعداد التوصيات المناسبة لاختيار المدارس التي استوفت المعايير المطلوبة، ويقوم على ذلك فريق من المقيمين المحليين المدربين على استخدام طرق ومعايير “موهبة” في اختيار المدارس.
وأوضحت الإدارة أن انضمام المدارس لبرنامج “فصول موهبة” يمر بعدة مراحل، بدءًا من تعبئة بياناتها وفق النماذج المعدة مسبقًا، والمؤتمتة من خلال النظام الإلكتروني، ثم مرحلة التقييم الذاتي للمدرسة وإعداد ملفات الشواهد، ومن ثم إرفاق الأدلة والشواهد المطلوبة للنموذج المختار من خلال النظام الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.
وتقدم “موهبة” للمدارس الشريكة التي يتم اختيارها ضمن برنامج فصول موهبة، مجموعة من الخدمات التي تشمل البرامج التدريبية والاستشارات التعليمية والمناهج الإضافية، والتي تم وضعها بالتعاون مع أهم بيوت الخبرة العالمية والمحلية في المجالات التربوية والتعليمية، بالإضافة لتزويد تلك المدارس بمجموعة متميزة من الطلبة الموهوبين، مما يرفع مستوى الأداء العام فيها.
يذكر أن عدد المدارس المنضمّة للبرنامج حتى العام الدراسي الحالي بلغ 155 مدرسة، بزيادة تصل إلى 15% على العام الماضي، موزعة على 13 مدينة من مدن المملكة، فيما بلغ عدد الطلبة 8500 طالب وطالبة بزيادة تصل إلى 29%.