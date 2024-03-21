أعلى إغلاق لـ”تاسي” منذ عامين

أنهى مؤشر السوق جلسة (الخميس)، على ارتفاع بنسبة 0.8 % ليغلق عند 12836 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9 مليارات ريال، وهو أعلى إغلاق منذ مايو 2022.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 371 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أنابيب السعودية، والكابلات السعودية، وتْشب، والكثيري، والباحة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات طباعة وتغليف، والكيميائية، وملاذ للتأمين، وبن داود، وأسيج الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 6.56% .
فيما كانت أسهم شركات الكثيري، وشمس، وأنعام القابضة، وأمريكانا، والكيميائية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأنابيب السعودية، والأبحاث والإعلام، وأرامكو السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة. وفق “أخبار 24”.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 133.32 نقطة ليقفل عند مستوى 27362.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 67 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2 مليون سهم.