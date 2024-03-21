“الديوان” ينعي الأمير خالد بن فيصل بن عبد الله

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نعى الديوان الملكي اليوم الخميس الأمير خالد بن فيصل بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود.
وقال الديوان الملكي في بيان، إن الفقيد توفي، خارج المملكة، وسيصلى عليه يوم الجمعة الموافق 12 / 9 / 1445هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
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