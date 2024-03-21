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جديد المحليات > العُلا تجذب ممارسي “الهايكنج”
21/03/2024   4:30 م

العُلا تجذب ممارسي “الهايكنج”

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يحظى عُشاق رياضة “الهايكنج” في محافظة العُلا بكل المقومات الملائمة لممارسة هوايتهم في تلك الرياضة الممتعه، حيث يجوبون الجبال والسهول، والأودية مستمتعين بالطبيعة المتنوعة والتشكلات والنقوش الصخرية، وواحات النخيل، والأجواء الربيعية المعتدلة.

ويحرص مُمارسي رياضة “الهايكنج” في محافظة العُلا أثناء المشي وقطع المسافات الطويلة عبر مسارات مخصصة، على التزود بالاحتياجات وأدوات السلامة، ومن أهمها حقيبة الظهر، والطعام والماء، وملابس الهايكنج المريحة، وأحذية المشي المناسبة، والمصابيح الأمامية، وأدوات الملاحة.

كما يقوم فريق جادة للمغامرات والهايكنج، المختص في تنظيم الرحلات، والمرخص من الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج، ويضم مجموعة من الشباب السعوديين على استقبال طلبات المهتمين من داخل وخارج المملكة، خلال عطلات نهاية الأسبوع وفي شهر رمضان الذي تكثر فيه الطلبات من مختلف فئات المجتمع .

ويعتبر الهايكنج من أفضل الأنشطة السياحية في العلا، حيث تتيح لك رياضة المشي لمسافات طويلة في العلا رؤية تراثها ومناظرها الخلابة في تجربة مدهشة في واحة العلا.

مقومات بمحافظة العلا تتلائم مع ممارسة رياضة الهايكنج

أجواء ربيعية معتدلة وطبيعة متنوعة في محافظة العلا

أجواء ربيعية معتدلة وطبيعة متنوعة في محافظة العلا

وفق “أخبار 24”.

العُلا تجذب ممارسي “الهايكنج”

جديد المحليات
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