“12” ألف مستفيد من منتجات “الزواج” بـ 3 أشهر

بلغ حجم تمويل بنك التنمية الاجتماعية لمستفيديه 1.85 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2024، منها 640 مليون ريال تمويل اجتماعي استفاد منها 12 ألف مواطن من منتجات الزواج والدعم الأسري والترميم.
وعقد البنك (الخميس)، اجتماعه للربع الأول من 2024م برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة البنك المهندس أحمد الراجحي، لاستعراض أداء البنك وجملة من الموضوعات التي تصب في تعزيز الخدمات التنموية للمواطنين.
وخلال الاجتماع استعرض البنك جهوده في تمكين منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث استفادت أكثر من 1500 منشأة من التمويل بمبلغ 600 مليون ريال موزعة على جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى عدد 11,8 ألف من روّاد الأعمال الذين استفادوا من خدمات بناء القدرات والتدريب والنفاذ إلى الأسواق.
وأوضح البنك أن عدد المستفيدين من التمويل لممارسي العمل الحر والأسر المنتجة 13 ألف مستفيد بقيمة تجاوزت 600 مليون ريال، بنسبة نمو 61% مقارنة بالربع السابق من العام الماضي.
ووفق البنك، انضم إلى برنامج البنك الادخاري عدد 12.5 ألف خلال الربع الأول ليصل عدد المدخرين المدعومين من البنك منذ تأسيس البرنامج أكثر من 245 ألف مواطن ومواطنة، بمبلغ إجمالي يتجاوز 525 مليون ريال في حساباتهم الادخارية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يركز في الآونة الأخيرة على القطاعات الواعدة بالنمو مثل الرياضات والألعاب الإلكترونية وريادة الأعمال التقنية وعلى هامش مشاركته في مؤتمر ليب 2024م التقني الدولي، وقع 3 اتفاقيات بقيمة نصف مليار ريال في مجالات الألعاب والرياضات الإلكترونية وتنمية تقنية المعلومات، بدعم من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وتحت مظلة صندوق التنمية الوطني.