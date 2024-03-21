هدافو “الأخضر” في تصفيات كأس العالم

يخوض المنتخب الوطني السعودي مباراته ضد نظيره طاجيكستان، في لقاء الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، مساء اليوم الخميس، بملعب الأول بارك، بالعاصمة الرياض.
ويتصدر “الأخضر” مجموعته في التصفيات الآسيوية برصيد 6 نقاط، بينما يحل المنتخب الطاجيكي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.
ويعتلي محمد السهلاوي قائمة هدافي المنتخب السعودي عبر تاريخ تصفيات كأس العالم برصيد 17 هدفًا.
ويأتي سامي الجابر في المرتبة الثانية بقائمة الهدافين التاريخيين للأخضر في تصفيات كأس العالم برصيد 16 هدفًا، وطلال المشعل ثالثًا بـ 14 هدفًا، ثم عبيد الدوسري في المركز الرابع بالرقم “13”. وفق “سبورت 24”.
الجدير بالذكر أن صالح الشهري هو هداف الجيل الحالي للمنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم برصيد 11 هدفًا.