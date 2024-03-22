بيومها العالمي.. “النيابة”: حماية عدلية رفيعة للأم

أكدت النيابة العامة أن نظام الحماية من الإيذاء منح حقوقاً للأم وأحاطها بحماية عدلية رفيعة، وقرر عقوبات مشددة حال انتهاك أيّ من هذه الحقوق.
وحذّرت النيابة مرتكبي جريمة إيذاء أحد الوالدين أو كبار السن من عقوبات مشددة تصل إلى السجن والغرامة المالية حال القيام بهذه الانتهاكات.
وأوضحت النيابة العامة أن نظام الحماية من الإيذاء ينصّ على أن كل مَن قام بإيذاء أحد الوالدين أو ممن تجاوز الستين عاماً، يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يأتي تحذير النيابة العامة بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأم العالمي، وهي مناسبة يُحتفل بها لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها. وفق “أخبار 24”.
ويُعرَّف الإيذاء بأنه كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، وامتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته، أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.