نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > 94 مسجداً مسانداً لـ”صلاة الجمعة” بمكة
22/03/2024   5:36 ص

94 مسجداً مسانداً لـ”صلاة الجمعة” بمكة

+ = -
59

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، بإقامة صلاة الجمعة اعتباراً من يوم غدٍ في عدد 94 مسجداً مسانداً إضافة للجوامع الرسمية في العاصمة المقدسة.

جاء التوجيه بهدف تخفيف الزحام الذي تشهده جوامع العاصمة المقدسة بمكة المكرمة خلال موسم العمرة والحج، وذلك في إطار جهود الوزارة المبذولة للتيسير على ضيوف الرحمن، واستيعاباً للأعداد الغفيرة من ضيوف الرحمن كي يؤدوا العبادة بيسر وسهولة.

يشهد الحرم الشريف وجوامع مكة المكرمة ازدحاماً كبيراً خلال موسم العمرة، حيث يتوافد المعتمرون بأعداد هائلة لأداء الصلوات، مما يؤدي إلى تحديات لتنظيم الحركة وضمان سلامة وراحة الزوار. وفق “أخبار 24”.

94 مسجداً مسانداً لـ”صلاة الجمعة” بمكة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885292052.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com