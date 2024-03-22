94 مسجداً مسانداً لـ”صلاة الجمعة” بمكة

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، بإقامة صلاة الجمعة اعتباراً من يوم غدٍ في عدد 94 مسجداً مسانداً إضافة للجوامع الرسمية في العاصمة المقدسة.
جاء التوجيه بهدف تخفيف الزحام الذي تشهده جوامع العاصمة المقدسة بمكة المكرمة خلال موسم العمرة والحج، وذلك في إطار جهود الوزارة المبذولة للتيسير على ضيوف الرحمن، واستيعاباً للأعداد الغفيرة من ضيوف الرحمن كي يؤدوا العبادة بيسر وسهولة.
يشهد الحرم الشريف وجوامع مكة المكرمة ازدحاماً كبيراً خلال موسم العمرة، حيث يتوافد المعتمرون بأعداد هائلة لأداء الصلوات، مما يؤدي إلى تحديات لتنظيم الحركة وضمان سلامة وراحة الزوار. وفق “أخبار 24”.