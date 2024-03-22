تدشين مراكز استجابة وأنظمة تقنية لحرس الحدود

دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، خلال زيارته الحالية لمنطقة تبوك، أمس (الخميس)، عدداً من مراكز الاستجابة السريعة والأنظمة التقنية لحرس الحدود بمنطقة تبوك، بغرض بناء منظومة متطورة وحديثة من أنظمة المراقبة الإلكترونية وأنظمة القيادة والسيطرة في 40 مركزاً على الحدود البحرية والبرية للمملكة.
كما دشّن الأمير عبدالعزيز بن سعود عدداً من الأنظمة والخدمات الإلكترونية لحرس الحدود بالمنطقة، شملت نظام المراسلات الإلكترونية، ونظام المستودعات والعهد ومراقبة المخزون، ونظام همة، ومنصة ذكاء الأعمال، في إطار الجهود لتحقيق التحول الرقمي الشامل لحرس الحدود.
من جانب آخر؛ التقى وزير الداخلية، في مقر إمارة منطقة تبوك اليوم، أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ونائبه الأمير خالد بن سعود بن عبدالله، وذلك عقب اطلاع الوزير على أبرز المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في المنطقة.
وثمن أمير تبوك خلال اللقاء، الدعم غير المحدود الذي تحظى به المنطقة من القيادة الرشيدة، منوهًا بالجهود التي تبذلها الوزارة وقطاعاتها الأمنية لتوفير الأمان والطمأنينة للمواطنين والمقيمين والزائرين في جميع المناطق.
حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين، على رأسهم وكيل وزارة الداخلية خالد البتال، ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية وإمارة تبوك.
وشملت المشروعات الأمنية التي دشنها وزير الداخلية بالمنطقة، مدينة تدريب الأمن العام وتضم ميادين ومرافق تعليمية مجهزة بأحدث التقنيات والأنظمة الذكية بما يتناسب مع متطلبات ومهام القطاعات الأمنية.
وتضمّنت أيضاً تدشين شبكة الألياف التي تربط تبوك بكافة مناطق المملكة، والمركز الصحي التابع للخدمات الطبية بالوزارة ويحتوي على عيادات ومختبرات طبية تخصصية، ومهاجع الأمن العام التي تضم مباني سكنية لمنسوبي الأمن العام بالمنطقة وعائلاتهم. وفق “أخبار 24”.
إلى ذلك؛ التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف عدداً من أهالي تبوك، ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
يذكر أن وزير الداخلية زار أمس منطقة حائل، والتقى أميرها ونائبه، ومن ثم اطلع على عدد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في المنطقة. كما دشن خلال الزيارة مقر القوة الخاصة للأمن البيئي بحائل.