الدولار يسقط في فخ “التراجع”

تراجعت أسعار الدولار على نطاق واسع ليصل المؤشر عند 103.24 نقطة بعد انخفاضها أكثر من 0.5 %، بعد صدور تأكيدات باتجاه البنك المركزي الأمريكي لإجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.
وسجل اليورو والجنيه الإسترليني أعلى مستوياتهما في أسبوع مقابل الدولار، حيث ارتفعت العملتان إلى 1.0939 دولار و1.2803 دولار على الترتيب.
وارتفع الين نحو 0.7 بالمائة ووصل إلى أعلى مستوى له في الجلسة عند 150.265 للدولار في وقت سابق من اليوم ليعوض بعض خسائره الفادحة في أعقاب تغيير سياسة بنك اليابان هذا الأسبوع.
وقفز الدولار الأسترالي أكثر من 0.6 % إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 0.66295 دولار أمريكي.
في السياق ذاته، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 2166.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2222.39 دولار في وقت سابق من الجلسة، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2169.20 دولار. وفق “أخبار 24”.
ورغم البيانات الأخيرة عن ارتفاع التضخم، فإن توقعات تشير إلى قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بنهاية عام 2024.