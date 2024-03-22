النفط يتراجع مدفوعاً بضعف الطلب

شهدت أسعار النفط خلال آخر جلسات أمس (الخميس) تراجعاً؛ بسبب ضعف الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، وأنباء عن مشروع قرار أممي بوقف إطلاق النار في غزة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت (تسليم مايو) 68 سنتاً أي 0.8% إلى 85.27 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (تسليم مايو) 69 سنتاً أي 0.9% إلى 80.58 دولار للبرميل.
وأكّدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام للأسبوع الثاني، حيث انخفض مؤشر الطلب على منتجات البنزين متأثراً بانخفاض الإمدادات إلى أقل من 9 ملايين برميل. وفق “أخبار 24”.
كما تأثرت أسعار النفط الأمريكي بعد تعرض الولايات المتحدة لضغوط؛ إثر تأكيدها على صياغة قرار للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.