بحر من “الغيوم” يعانق قمتي “شدا”

رسمت الغيوم، لوحة جمالية أعلى قمتي جبلي شدا الأعلى والأسفل الواقعين بمحافظة المخواة في قطاع تهامة بمنطقة الباحة.
ويبلغ ارتفاع جبل شدا الأعلى 2200 متر عن مستوى سطح البحر، وارتفاع جبل شدا الأسفل 1700 متر عن سطح البحر، حيث يتميزان بأجوائهما الربيعية المميزة.
ويعد الجبلان من أهم المعالم السياحية في قطاع تهامة، ففضلاً عن ارتفاعهما فهما يتميزان بكونهما موطناً للبن الشدوي حيث تنتشر المزارع في سفول الجلبين لتنتج أجود أنواع البن، إلى جانب التكوينات والتجويفات الصخرية التي يعود تاريخها إلى ملايين السنين. وفق “أخبار 24”.
يجد السائح والزائر الكهوف السياحية التي تم تجهيزها بكل ما يحتاجه لقضاء أوقات ممتعة يطل من خلالها على معالم محافظة المخواة وما جاورها.