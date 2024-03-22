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رياضة > سالم الدوسري: “الأداء” سيتحسن تدريجياً
22/03/2024   5:44 ص

سالم الدوسري: “الأداء” سيتحسن تدريجياً

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أكد سالم الدوسري، لاعب المنتخب الوطني السعودي بعد الفوز على نظيره الطاجيكي، أن أداء الأخضر سيتحسن بالتدريج خلال المباريات المقبلة.

وشدد سالم الدوسري خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة على أن النقاط الثلاث هي الأهم في الوقت الحالي والأداء سيعود أفضل، مؤكدًا أن الأخضر أتيحت له عدد كبير من الفرص لم يستغلها لمضاعفة النتيجة.

وقال سالم إن المباراة كانت صعبة وتم التحضير لها في وقت قصير لم يتعد الثلاثة أيام، مبديًا تخوفه من لقاء الجولة الرابعة بسبب أرضية النجيل الصناعي.

وأنهى تصريحاته مشيرًا إلى أنه تأقلم على المركز الجديد مع المنتخب الوطني السعودي، معربًا عن جاهزيته التامة لأي مركز يختاره المدير الفني له واحترام قرارات المدربين ورؤيتهم الفنية. وفق “سبورت 24”.

سالم الدوسري: “الأداء” سيتحسن تدريجياً

رياضة
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