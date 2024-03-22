مدرب “طاجيكستان”: لا أعد بالفوز في لقاء الجولة الرابعة

علق الجورجي جيلا شيكلادزي مدرب طاجيكستان على الخسارة على يد المنتخب الوطني السعودي، في لقاء الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وقال مدرب طاجيكستان أنه يبارك للمنتخب السعودي على الفوز في لقاء الليلة، مشيرًا إلى أن فريقه كان الأفضل في الشوط الثاني بالكامل.
وأعرب الجورجي عن آسفه لقصر قامة أغلب لاعبي المنتخب الطاجيكي، مؤكدًا على أنها أزمة تواجه الفريق خصوصًا في الألعاب الهوائية التي تحتاح إلى أطوال. وفق “سبورت 24”.
وأشار إلى أنه واجه منتخب قويًا يمتلك عدد مميز من اللاعبين، مشيدًا بسالم الدوسري والتأكيد على أنه أفضل لاعبي “الأخضر”.
وأتم تصريحاته مؤكدًا أنه لا يعد جماهير طاجيكستان بالفوز في لقاء الجولة الرابعة، معولاً على عاملي الأرض والجمهور في تحفيز لاعبيه.