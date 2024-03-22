مانشيني: العامل البدني سر التراجع في “الشوط الثاني”

تحدث الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الوطني السعودي، عن الفوز الذي حققه الأخضر على حساب طاجيكستان، مساء اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وهنأ مانشيني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، الجماهير السعودية بالفوز على طاجيكستان وتعزيز الصدارة بالمجموعة مشيدًا بدعمهم، مشددًا على أن مباراة الجولة الرابعة ستكون أصعب بسبب أرضية الملعب.
وقال الإيطالي أن المنتخب الوطني استعد للمباراة خلال 3 أيام على عكس المنافس الي قام بالتحضرير للمواجهة خلال أسبوعين كاملين.3
وأشار مانشيني إلى أن مستوى المنتخب الوطني كان أفضل في الشوط الاول مقارنةً بالثاني، مشيرًا إلى أن الأخضر كان قادرًا على اضافة عدد كبير من الأهداف.
وبرر مدرب المنتخب الوطني انخفاض المستوى في الشوط الثاني بسبب العامل البدني، مؤكدًا أن هناك عدد من اللاعبين لا يشاركون بصفة أساسية في صفوف أنديتهم خلال الفترة الماضية. وفق “سبورت 24”.
وانتصر المنتخب الوطني السعودي على حساب ضيفه الطاجيكي بهدف نظيف في ملعب الأول بارك بالرياض، وتصدر مجموعته في التصفيات برصيد 9 نقاط.