بالأرقام.. سالم الأفضل أمام “طاجيكستان”

قاد سالم الدوسري، المنتخب الوطني السعودي للفوز على ضيفه الطاجيكي بهدف دون رد، في لقاء الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وسجل سالم الدوسري هدف المباراة الوحيد، ليقود الأخضر للنقاط الثلاثة وصدارة مجموعته في التصفيات.
ووفقًا لشبكة “سوفا سكور” العالمية، حصل سالم الدوسري على التقييم الأفضل من بين جميع لاعبي المباراة بـ 8.2 درجة.
ولمس سالم الكرة 72 مرة و بلغت نسبة نجاح تمريراته 73%، وقام بعرضية واحدة صحيحة.
وأرسل سالم الدوسري 3 تمريرات طولية صحيحة أمام طاجيكستان، وقام بـ 6 مراوغات ناجحة، وسدد مرة وحيدة على المرمى جاء منها هدف الفوز. وفق “سبورت 24”.
وفاز سالم الدوسري في مباراة المنتخب الوطني السعودي ضد طاجيكستان بـ 8 التحامات أرضية وفقد الاستحواذ على الكرة خلال 20 مرة.