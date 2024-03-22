4 مكاسب لـ “الأخضر” بعد الفوز على طاجيكستان

حقق المنتخب الوطني السعودي فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الطاجيكي بهدف نظيف، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
واستطاع الأخضر تحقيق عدة مكاسب من فوزه على طاجيكستان قبل لقاء الجولة الرابعة الذي سيجمع المنتخبان الثلاثاء المقبل، بمنافسات الجولة الرابعة للتصفيات.
ونجح الأخضر في تحقيق العلامة الكاملة مع نهاية الدور الأول من التصفيات بـ 9 نقاط بالفوز في المواجهات الثلاثة على حسا باكستان والأردن وطاجيكستان. وفق “سبورت 24”.
الاقتراب بشدة من بلوغ المرحلة الأخيرة من التصفيات، حيث بات الأخضر في الصدارة بفارق 5 نقاط كاملة عن أقرب المنافسين.
حافظ المنتخب الوطني السعودي على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي في التصفيات، دون أي هدف يسكن مرماه.
استعاد الأخضر الثقة في أول مباراة رسمية بعد كأس آسيا، التي ودع منافساتها من ثمن النهائي.