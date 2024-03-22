“الأخضر” يعزز الصدارة بالفوز على طاجيكستان

حقق المنتخب الوطني السعودي الأول لكرة القدم فوزًا هامًا على حساب ضيفه الطاجيكي، مساء اليوم الخميس، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب الأول بارك بالرياض، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 و كأس آسيا 2027.
سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب سالم الدوسري، بعدما راوغ دفاع طاجيكستان وسدد بإتقان من على حدود منطقة الجزاء مسجلاً الفرحة الأولى للأخضر في الدقيقة 23.
وكاد محمد كنو أن يضاعف النتيجة للمنتخب السعودي من ضربة حرة مباشرة، سددها بجوار القائم الأيمن لحارس طاجيكستان.
وأنقذ محمد العويس مرمى الأخضر من هدف مؤكد لمصلحة الضيوف قبل نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني امتلك المنتخب الطاجيكي الاستحواذ على الكرة ولكن دون خطورة كبيرة على مرمى الأخضر، في الوقت الذي اعتمد فيه المنتخب الوطني على الهجمات المرتدة السريعة. وفق “سبورت 24”.
وعزز المنتخب الوطني السعودي من صدارته للمجموعة السابعة في التصفيات بالمجموعة السابعة برصيد 9 نقاط والعلامة الكاملة، بينما جمدت الهزيمة رصيد طاجيكستان عند النقطة الرابعة في المركز الثاني.
ويلعب المنتخبان في طاجيكستان بلقاء الجولة الرابعة، الثلاثاء المقبل الموافق السادس والعشرين من مارس.