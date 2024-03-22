“البيئة” تدعو الشركات للتسجيل بـ”مسرعة سدرة”

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الشركات الناشئة في قطاع البيئة للتسجيل في مسرعة سدرة التي ستنطلق 26 مايو 2024؛ بهدف تنمية منظومة ريادة الأعمال في قطاع البيئة وتمكين الشركات الناشئة من النمو في الـقطاع وإطلاق حلول ابتكارية جـــديدة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضحت الوزارة أن المسرعة تهدف إلى دعم وتمكين الشركات الناشئة في قطاع البيئة، حيث توفر المسرعة لأصحاب الشركات الــناشئة متخصصين للإرشاد والتطوير والاستفادة مـــن حلول مـبتكرة في مـجال الــبيئة، وتعد المبادرة محركًا رئيسًا لتسريع نمو الشركات الناشئة وتعزيز ريادة الأعمال في القطاع، من خلال تقديم الدعم اللازم والتوجيه الاستراتيجي والفرص التقنية.
وتتضمن المسرعة سلسلة من الأنشطة والمبادرات التي تسهم في تسريع نمو الشركات الناشئة، وتشجيعها على ابتكار حلول جديدة ومبتكرة في مجالات البيئة والمحافظة عليها؛ مما يسهم في بناء منظومة ريادة الأعمال القوية في قطاع البيئة وتعزيز الاستدامة والتنمية المستدامة في المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أن مسرعة سدرة تمثل بوابة لفتح آفاق التعاون مع المستثمرين المحليين وجذب الصناديق الاستثمارية العالمية؛ إذ توفر فرصًا متميزة للشركات الناشئة للتعاون والشراكة مع المستثمرين المحليين والعالميين، وذلك من خلال تقديم فرص استثمارية جذابة وإمكانيات للتوسع والنمو.
يذكر أن المسرعة تتمتع بمنظومة فعالة من الشركاء الداخليين مثل صندوق البيئة، ومؤسسة مروج، والمراكز البيئية الشقيقة، ومنظومة شركاء خارجيين مثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست).
يشار إلى أن مسرعة سدرة تُعد الأولى من نوعها في المنطقة من حيث القطاعات المستهدفة ومواقع المنظومات الريادية المختارة والمتمثلة في الرياض، ولندن، ووادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي عبارة عن برنامج مكثف لمدة 12 أسبوعًا، كما تعتبر مبادرة فريدة مصممة لتنمية الشركات الناشئة وتوسيعها من خلال شبكة تواصل كبيرة من الخبراء المحليين والعالميين.
وفق “أخبار 24”.