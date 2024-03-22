منتزه مستوحى من “دراغون بول” بـ”القدية”

كشفت شركة القدية للاستثمار عن أول منتزه ترفيهي في العالم مستوحى من سلسلة شرائط المانغا اليابانية المصوّرة والرسوم المتحركة “دراغون بول” Dragon Ball.
وستبلغ مساحة المنتزه 500 ألف متر مربع، وسيضم أكثر من 30 لعبة، و5 مناطق جذب، و7 مناطق مختلفة مستوحاة من كرات “دراغون بول” ، بالإضافة إلى فنادق ومطاعم، كما يضم أفعوانية شينرون بطول 70 متراً.
وبدأ نشر شرائط “دراغون بول” عام 1984، وهي من أكثر قصص المانغا مبيعاً على الإطلاق، واقتُبس منها عدد كبير من الرسوم المتحركة والأفلام وألعاب الفيديو.
ويروي الفيلم مغامرات سون جوكو، وهو شاب معجزة في الفنون القتالية يبحث عن سبع كرات بلورية لمساعدته وحلفائه في حماية الأرض من الأعداء الأشرار.وفق “أخبار 24”.
وتُعدّ مدينة القدية الجديدة أحد المشاريع الضخمة ضمن برنامج “رؤية 2030” لتطوير قطاع السياحة والترفيه، وستضم القدية لدى إنجازها عدداً من المتنزهات والمرافق الرياضية والمواقع الثقافية.