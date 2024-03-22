تعديل تعرفة توزيع الغاز الجاف بالرياض والدمام

أصدر وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان قراراً بتعديل تعرفة خدمة شبكة توزيع الغاز الجاف لشركتي: “توزيع الغاز الطبيعي”، و”غاز الشرق” في المدينة الصناعية الثانية بالرياض والدمام.
ونص القرار على تعديل تعرفة خدمة شبكة الغاز الجاف لشركة توزيع الغاز الطبيعي في المدينة الصناعية الثانية بالرياض لتصبح 1.20 ريال لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز تضاف إلى السعر المحلي، ويعدل لشركة غاز الشرق ليصبح 1.53 ريال لكل وحدة.
ويخضع القرار لجميع ما تقضي به الأوامر والأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات ذات العلاقة وما يطرأ عليها من تعديلات، ويعمل به بدءًا من اليوم ولمدة 5 سنوات ميلادية ويلغى جميع ما يتعارض معه من قرارات.
وتستحوذ منطقة الرياض على أعلى نسبة من عدد المصانع من بين مناطق المملكة، بعدد مصانع يتجاوز 4000 مصنع، تليها الدمام بعدد يتجاوز 2.5 ألف مصنع، ويستخدم بعضها الغاز الجاف وقودًا للأفران الصناعية، والمراجل البخارية وغيرها.
وتسعى وزارة الطاقة جاهدة على إيصال الغاز الجاف وإنشاء شبكات توزيع الغاز في المدن الصناعية الأخرى داخل المملكة؛ للتوسع في استخدام الغاز بدلًا من الوقود السائل؛ لتحقيق أهداف برنامج إزاحة الوقود السائل، والفوائد الاقتصادية والبيئية وغيرها التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وكانت وزارة الطاقة، أصدرت مايو الماضي اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز وتضمنت تصنيفًا لأنشطة النظام ورخصه، ومراجعتها لتعريفة الغاز التي يتقاضاها المرخص له من المستهلكين لخدمات الغاز، ومراقبة الالتزام بالتعريفة المعتمدة.وفق “أخبار 24”.
وتهدف من اعتماد اللائحة التنفيذية واللوائح التنظيمية ودليل تقديم الخدمة وتفعيلها إلى تشجيع الاستثمار في أنشطة توزيع غاز البترول السائل المختلفة، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، والأهداف التنموية للمملكة، بإيجاد بيئة تنافسية تحقق عائدًا اقتصاديًا مجديًا، يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.